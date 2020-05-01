湖北省今宣佈，自2日起將湖北省突發公共衛生應急回應級別由一級調降為二級。宣告大陸所有省分均已解除一級警戒。五一長假首日，湖北省境內多條高速公路也迎來出行高峰。

湖北省今（1日）召開疫情防控例行新聞發佈會。會上宣佈，自5月2日0時起，將湖北省突發公共衛生應急回應級別由一級回應調整為二級，並相應調整相關防控策略。

五一小長假首日，包括G4京港澳高速孝感段在內的多條湖北省境內高速路段迎來出行高峰。一早，各區湖北高速交警便紛紛發布車流量大的提醒。

(中時 )