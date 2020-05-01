湖北疫情應變級別調降 全大陸解除一級警戒 19:232020/05/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民網資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖北省今宣佈，自2日起將湖北省突發公共衛生應急回應級別由一級調降為二級。宣告大陸所有省分均已解除一級警戒。五一長假首日，湖北省境內多條高速公路也迎來出行高峰。 湖北省今（1日）召開疫情防控例行新聞發佈會。會上宣佈，自5月2日0時起，將湖北省突發公共衛生應急回應級別由一級回應調整為二級，並相應調整相關防控策略。 五一小長假首日，包括G4京港澳高速孝感段在內的多條湖北省境內高速路段迎來出行高峰。一早，各區湖北高速交警便紛紛發布車流量大的提醒。 (中時 ) #湖北省 #高速 #衛生 #五一 #高峰 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假 景點人潮報你知 04:102020/04/27 財經要聞 紅黃綠備戰五一連假 出門先看APP 04:102020/04/27 生活新聞 短評／五一連假通關密碼 04:102020/04/27 時論廣場 五一連假天氣出爐 吳德榮曝恐有颱風生成 08:052020/04/27 生活 搶五一勞動節商機 麗寶Outlet海發兩千萬抵用券 10:512020/04/27 財經 五一連假赴人多景點需隔離？陳時中：主要是預防作用 14:322020/04/27 生活 五一連假爆人潮？ 指揮中心：這地方訂房率較高 15:122020/04/27 生活 停業1日虧500萬 韓關心草衙道復業情況 17:072020/04/27 生活 北市即時影像上線 掌握11景點人流 17:042020/04/27 生活 香港專家：五一後可考慮放寬陸客檢疫令 04:102020/04/28 財經要聞 兩岸熱門新聞 金正恩性愛列車揭秘：「歡樂組」專挑處女、高挑妹 最小不到13歲 - 兩岸 向陸展示轟炸機存在 美B-1B取代B-52巡東海 - 兩岸 - 旺報 疫情重創航班停飛 歐洲多家航空申請破產 - 時政 運費太貴 沙烏地原油7艘超級油輪遭退貨 - 兩岸 - 旺報 大陸軍費僅次美 武器開發占上風 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。