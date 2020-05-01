高雄市環保局1日下午發出聲明，表示罷韓團體在新興區中山二路與青年路口的罷韓看板，未經申請許可就懸掛，勒令2日中午12點前自拆。Wecare高雄發起人尹立痛批這是權力不對等的戰爭，接連三次打壓也讓高雄廣告商幾乎不敢再接他們的案子，看板計畫可能停擺。

環保局表示，罷韓團體今早上架的第三面廣告看板違反「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」第12條、設置懸掛廣告應檢附相關資料經主管機關審查許可後始得懸掛之規定，製作稽查紀錄後發文通知，限2日中午12時前自行拆除。

據了解，Wecare高雄派人下午緊急向環保局補申請，但環保局強調，申請文件中未依規定檢附公寓大廈管理委員會成立報備證明文件、公寓大廈外牆面已報備設置廣告物之規約或設置樓層區分所有權人會議決議及廣告內容等法定文件，無法依規定核准懸掛。

尹立強調，三面廣告看板都是Ｗecare高雄循商業管道直接向廣告商採購，若涉及程序不法或地點屬違建，是廣告商要負責。市府接連打壓罷韓廣告看板，不但拉高高雄人的憤怒值，更將罷韓新聞弄的全台皆知。懸掛罷韓廣告看板不是突襲上架，都是原先就排定的計畫，三面懸掛廣告招牌的位置也都是設置數十年、行之有年的廣告牆。

「擺明就是不會過！」尹立強調坦言面對市府一再追擊很沮喪，強調這是權力不對等的戰爭。廣告看板經費來源都是熱血市民捐助，一但被拆就是直接的損失，市府拆除經費也是來自於市民。但他強調，公權力本就該執法，但不該「選擇性執法」。

尹立表示，一連三次的打壓，已幾乎讓高雄的廣告代理商不敢再接Wecare高雄的案子，因為被拆的廣告案旁還有許多廣告看板林立，廣告商也很擔心市府查緝和市民檢舉會影響到其他客戶。

尹立表示，廣告看板計畫可能會暫停，他不會怪市府基層公務人員，也不會不理性抗爭，後續行動要待內部討論再做決定。

(中時 )