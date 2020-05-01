在 Instagram 查看這則貼文 #staysafe #staysane Madonna（@madonna）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 1:46 張貼

61歲西洋流行天后瑪丹娜（Madonna）就是這麼狂！在美國新冠肺炎肆虐之際，她今（１日）突然在社群網站上自爆體內驗出新冠肺炎抗體，所以明天她打算出門幹大事，驚人之語引爆全球網友討論。

瑪丹娜在隔離日記影片中自爆，她前幾天做了新冠肺炎抗體測試，結果呈陽性，代表她體內有了抗體，因此她明天打算開車出門走走，把車窗搖下，好好呼吸帶有新冠病毒的空氣。

瑪丹娜的言行瞬間引爆全球網友熱議，但吐槽多過於讚賞，「比特朗普還牛逼，可以去當總統了」、「抗體陽性了之後還得繼續查核酸，如果陰性則安全，不然出去的話還是要感染別人的」、「然後明天回來，確診新冠，牛逼」、「公眾人物怎麼可以拿這個事情開玩笑……」。

根據美國疾病管制中心介紹，抗體檢測的目的在於檢查你此前是否暴露在病毒之下，若結果呈陽性，說明你已經有了抗體，可能此前已感染了新冠病毒。但擁有抗體是否就獲得了對病毒的免疫力、能避免再次感染，這一點尚未明確。

(中時電子報)