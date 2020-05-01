新冠肺炎爆發至今已過3個多月，疫情延燒至全球，不僅公共衛生受到嚴峻挑戰，世界經濟也遇到史無前例的低谷。國內一位自營業者受到疫情影響，找房東討論減租事宜，想不到房東竟回「疫情反讓經濟更好」，加上近日「零確診」，合約到後還要調漲租金1000元，令他相當傻眼。

這位原PO在臉書社團《房子賠售就是爽》上表示，本身租店面賣東西做生意，受到疫情影響甚大，找來房東討論減租可能。卻沒想到，房東大言不慚指出「疫情關係，台商都回流，經濟反而很好！」而且還說「台灣0確診」，7月合約到後，還要再漲1000的租金。

一位自營業者受到疫情影響，找房東討論減租事宜，想不到房東竟回「疫情反讓經濟更好」，合約到後還要調漲租金1000元，令他相當傻眼。（摘自臉書：房子賠售就是爽）

雖然還有3個多月何月才到期，但聽房東一講完，原PO毅然決然選擇退租解約，認賠1個月的壓金。不過原PO表示，當他真的解約的時候，房東氣到跳腳說「這個時間點要怎麼出租？」批原PO很白目，不該隨時解約！

貼文曝光，引來眾人大讚原PO霸氣退租，狠狠打臉仗勢欺人的惡房東。網友表示，「他不是說經濟很好～那還說怎租出去」、「爽！解氣阿大哥」、「很大的勇氣，不要被房東欺負！」、「就自己開的尊口，自己想的美好，當然是要自己面對現實囉！」原PO也回應說，雖然賠錢很心痛，但看到房東氣得冒煙更心動！

(中時電子報)