山難失蹤排第一「黑色奇萊」傳聞多(影片源自Youtube/中時電子報)

在台灣登山界中，被視為危險性最高，山難事故居冠的奇萊山，長期以來被山友稱「黑色奇萊」。即使是台灣發生山難最多的山區之一，雲霧飄渺莫測的山區靈異事件不斷，即使如此，還是吸引許多登山好手前來冒險，但奇萊山詭異「黑色奇萊」今仍蒙上神秘面紗。

台灣山友習慣稱「黑色奇萊」，日本人稱它為「嫌い」，意思是討厭的山，但也有山友解釋為「綺麗的山」，奇萊最知名的詭異3大山難，清大登山社事件、邱高事件、及陸軍官校事件，其中某些罹難者至今仍未尋獲。

奇萊山最著名的山難，莫屬發生在1971年7月21日下午，6名清華大學生、與1名台大學生，共7人組隊攀登奇萊山，但25日得知娜定颱風來襲，一行人決定撤退回到松雪樓，但在狂風暴雨襲擊下，一個個體力不支倒下，僅2人憑意志力到達松雪樓獲救，其餘5人不幸罹難。

之後為了紀念罹難者，在奇萊山建造避難山屋「成功堡」，關於這個山屋有個知名靈異傳說，某天一個登山隊遇雨借住成功堡，準備睡覺時突然響起敲門聲，原來有另一隊山友前來借住，這行人不發一語，自顧低頭整理行李，隔天一早那群人一聲不響消失，登山隊剛睡醒還在迷糊中，只覺得那群人很眼熟，結果環顧屋子四周，他們嚇到無法言語，因為牆上掛著清大登山隊5位罹難者照片，正是昨夜那幾位山友。

當清大學生的慘案尚未被抹去，1976年8月8日，8名陸軍官校學生攀登奇萊，9日在遇畢莉颱風登陸，一行人趕忙撤退，途中有人體力不支脫隊，8人開始走散，最後2人獲救、4人凍死、2位失蹤，而失蹤的其中一位，是因為腳受傷在山洞避難的李一成。

當時李一成的父親找來登山經驗豐富的林兩全幫忙找人，發現李一成在溪谷草地以蹲姿蜷曲坐著，已經死亡；當時搜救的林兩全回憶，他發現李一成屍體時，同行一名東海大學盧姓女隊員不經意喊「李一成回家了」，當晚李一成魂魄現身在簡易營房門口，嚇得隊員們驚聲尖叫，林兩全自己也親眼目睹無法解釋的場景，不禁想「或許世上真的有鬼神」。

結伴攀登奇萊山而半月未歸的三名大學生邱高、李福明、胡德寧，至十日尚未被發現行蹤，他們的家長與學校登山社同學，分別雇清山胞，配合警力，分三隊由天池、合歡山入山搜尋。(圖/中時資料庫/邱維國攝)

想不到3年後，仍有不少青年學子未能記取山神的教訓。1979年8月24日，剛從東海大學畢業的邱高、與輔大李福明、胡德寧，3人攀登奇萊山，出發後卻不幸失蹤，至今仍未找到，是台灣山難史最離奇的懸案之一。

當時搜救隊花2個多月、千名人力搜救，卻只發現詭異線索，像是登山物品沿路散落，包括維生用品，同時也發現間距很大的腳印，搜救人員判斷應是沒有登山裝備、急奔所留下來，但腳印斷斷續續，到斷崖邊不見後，發現腳印又重回森林，最離奇的是插在地上的三雙筷子，這三雙筷子的意義為何？

結伴攀登奇萊山而半月未歸的三名大學生邱高、李福明、胡德寧，已引起有關單位的重視，南投縣警局與花蓮縣警局於十日上午派出大批員警，共分為五個小組入山進行搜救，而刑警與山胞所組成的搜查隊一行六人，從霧社出發，準備晚宿天池，十二日從天池動身，向奇萊山莊前進，和其他搜查人員會師。(圖/中時資料庫/賴文雄攝)

1980年一張攝於北峰大草坡的靈異照片，原本僅一人入鏡的照片中，後方出現一個人影，位置卻相當奇怪，因為照片攝於山最高處，該位置不可能站人，而其中一位失蹤者胡德寧的母親，認為照片中可能是她兒子。

1994年12月，救難人員為了運送死者屍體，還得克服奇萊山崎嶇地形。(圖/中時資料庫/魏麒原攝)

即時山難不斷，黑色奇萊山仍對登山客具有致命的吸引力，過去的靈異傳聞，獲許更讓它增添神祕氣息，或許這也是登山客爭相前往的另一項樂趣。

(中時電子報)