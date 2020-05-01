中華民國婦女聯合會為內政部不當廢止該會立案一事，今向行政院訴願委員會提起訴願，並將另向台北高等行政法院聲請停止執行。婦聯會表示，在黨產會與內政部聯手操作下，婦聯會財產被不當沒收、組織被廢止立案，民粹政治下的悲劇，令人痛心疾首；「不信公理喚不回，不信青史盡成灰！」

婦聯會認為，內政部的處分違憲且不合法，婦聯會將優先依法爭取救濟，其他部分將待司法機關有所決定後再為處理。

婦聯會表示，蔣夫人宋美齡女士創辦的婦聯會，服務社會已逾七十年，如今在黨產會與內政部聯手操作下，財產被不當沒收、組織被廢止立案，實在是民粹政治下的悲劇，令人痛心疾首。

婦聯會強調，「蔣夫人的創會美意，愛國、敬軍、照顧弱勢、服務社會的理念，應該繼續傳承下去。」婦聯會說：司法是保障人民權益的最後一道防線，將全力尋求司法救濟，堅持抗爭，「不信公理喚不回，不信青史盡成灰！」

婦聯會說，民進黨主導的立法院在民國106年12月審議政黨法時，臨時加入限令政治團體必須轉型為政黨的第43條第2項及第3項。該條文與政黨法的立法意旨無涉，「項莊舞劍，意在沛公」，顯然具有高度針對性，除明顯違背憲法對人民基本權利的保障，侵害言論自由、結社權、財產權等，且違反法不溯及既往原則、比例原則，對民主自由的傷害無以復加。

婦聯會強調，在此宣誓抗爭到底，並願國人深思，內政部這種高壓威權作法，受害者今日為婦聯會，明日者何人？盼望司法慎予審酌，社會持續關注！

內政部109年4月27日台內民字第1090223116號函，對婦聯會作出廢止立案處分，婦聯會4月29日收悉，立即於今天上午舉行常務委員會議，決議堅持公益、永不屈服、抗爭到底，並通過律師擬具之訴願書狀，在第一時間啟動司法抗爭。

(中時 )