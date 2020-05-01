浪子回頭金不換，誰無年少輕狂，有著江湖氣息，現年46歲，人稱「豆花哥」的李政輝，14歲誤入歧途開始混兄弟，32歲那年因違反槍械管制條例，遭重判7年半，假釋後又捲入銀行詐貸案，最後獲判不起訴。往事不堪回首，一個男人30出頭歲，本該是男人衝事業最精華的時候，卻是在監牢裡渡過，李政輝遺憾的是，出獄沒多久，母親因病過世，女兒滿月三天後，他便入監服刑，孩子成長最精華，他都沒有參與到。

李政輝臉書發起，受疫情影響，三餐無法溫飽的家庭，提供免費防疫餐。（照片/邱子軒 拍攝）

不想再虛度光陰，彌補人生沒有陪伴女兒成長的遺憾，不讓老婆每天提心吊膽，李政輝頓時體悟到，腳踏實地工作，走入正途才是長久之道，出獄後，靠著手邊現有資金，丈母娘協助之下，開了一間位在台北市錦州街巷弄裡的菸酒專賣店。近日因肺炎疫情延燒，各行各業幾乎都受到嚴重影響，他與朋友在臉書發起，因為疫情衝擊，三餐無法獲得溫飽的家庭，提供免費防疫餐。消息一出，也開始陸續有善心人士加入。

李政輝認為「或許他的人生經歷不光榮，但誰無年少輕狂，誰無犯錯」他坦言「現在由黑轉白，以前只是缺少舞台，就會喜歡亂搞，有了舞台後一定要好好珍惜」看盡人情冷暖他反而認為，求一頓溫飽有非常深得體悟「我們賺多吃多，賺少就吃飽就好。」年少曾經迷失方向，親友們的聲聲呼喚，一路跌跌撞撞從挫敗中，重新找回生命的真諦。

(中時電子報)