2018年12月24日，家住台中清泉崗機場對面男子因為與另一名蔡姓鄰居發生多次口角，蔡男竟然趁著對方回家之際，持槍在巷口巷口以行刑式的殘忍手法，對著他頭胸連開5槍，造成他當場慘死。蔡姓嫌犯逃亡第10天因走投無路，在死者出殯日現身投案；他向警方供稱，因不滿死者長期在住家巷弄辱罵家人，積怨已深，持槍預謀犯案，蔡嫌歷經一、二審均判處無期徒刑，經上訴後，最高法院今駁回上訴全案定讞。

警方調查，死者是在騎機車外出買便當返回住家時，將車停在巷口的便利超商旁；疑遭蔡嫌持槍連開數槍射殺，蔡男最後不支倒地，距離家門口僅10多公尺。

與蔡男同住的媽媽聽到槍聲後出來查看，看見兒子躺在地上趕緊叫 救護車；警方獲報後趕往，並封鎖現場組專案小組。經訪查附近住戶後，發現開槍的竟然就是老鄰居蔡姓男子。

但是中槍的蔡男到院已無呼吸心跳，搶救後仍告不治，身上有9個穿刺傷，前面6個集中在胸部為致命傷，後面則有3個傷口； 據了解，蔡男死後未闔眼，還是其胞姊用手幫忙闔上。

歷經法院審理，蔡嫌疑懷疑死者的父親刻意破壞家裡風水導致家運不順。死者還刻意搶二叔的生意，並時常對家人飆罵三字經，在心生不滿積怨已久下才會行兇。

(中時電子報)