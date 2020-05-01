公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日正式播出，30日釋出演員花絮，其中每天纏著小鮮肉陳禕倫的蘇晏霈，除了狂扒著陳禕倫腳不放，臉還直接貼上他的胸肌，蘇晏霈表示當下很害羞，笑說角色「太飢渴」，不過也解釋：「這個角色因為得不到媽媽的愛和關注，就只好往外尋愛，把愛情看得比親情重要，所以她這麼渴望愛只是想填補自己對愛這一塊的空缺。」

劇中飾演鍾欣凌4個孩子的邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈在花絮影片中幽默感爆棚，一開場王少偉、Darren兩人慢動作帥氣出場，搞笑致敬韓劇《鬼怪》經典片段，沒想到「畫風一轉」換楊銘威落魄默默地跛腳走出畫面，爆笑橋段讓網友笑翻。

Darren笑稱自己演的角色膽小又好色，花絮影片中180度態度翻轉，對著飾演他老婆的劉品言大嗆：「我就是罵妳怎麼樣？每天把自己端的跟媽祖一樣，妳以為妳是神啊！要我把妳供在神桌上拜嗎？」王少偉立刻吐槽Darren是「從開拍到現在，唯一一場像個男人」，劉品言邊使眼色笑說「只有這場機會，就讓你當一次男人」，讓全場笑翻。

王少偉劇中飾演貪小便宜的老二，不斷試圖想讓媽媽鍾欣凌投資自己的事業，還差點讓年邁的老母親血本無歸。王少偉不但在劇中是笑點王，戲外也是劇組公認的「笑場王」，鍾欣凌更透露，拍戲臨時撞出許多笑點，大家都招架不住，好幾次被王少偉逗笑。

劇中飾演老三的楊銘威，將穿著性感低胸、短裙的林筳諭推倒在床上，上演激情床戰，林筳諭也大膽回應想脫掉楊銘威上衣，看似火辣床戲，她笑說常被楊銘威逗到笑場。影片最後4個「不孝子」一起搞笑投訴媽媽「彩香」不懂如何教小孩，王少偉對著鏡頭駁斥：「妳到底是怎麼教的？教到我們每個都壞掉了。」

楊銘威（左起）、Darren、鍾欣凌、王少偉在《我的婆婆》將有爆笑演出。（公視提供）

《我的婆婆》鍾欣凌養出四個「不孝子」，王少偉搞笑駁斥：怎麼教的？（公視提供）

王少偉（左起）、Darren、楊銘威在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演搞笑三兄弟。 （公視提供）

蘇晏霈（左起）、Darren、王少偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中想儘辦法跟媽媽（鍾欣凌）要錢。（公視提供）

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