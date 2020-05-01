砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）第一季獲利1.41億元，季增11.61％、年增54.86％，並創近4年同期新高，每股盈餘（EPS）達0.76元；法人指出，3月光通訊比重明顯提升，且預計4月會再高些，因基建相關需求較穩定，主要與中國5G基地台建置及Fiber to the home（光纖到戶）有關。

法人表示，全新4月光通訊需求還是不錯，而RF（射頻元件）營收則須視客戶實際拉貨而定，不排除可能小幅下滑，而影響4月整體營收略月減，不過，但仍可望維持2億元以上水準；目前市場對第二季手機銷售較保守看待，5月營收仍不太明朗。

雖然RF部門目前波動性比較大，但法人也表示，全新RF客戶下單並未出現明顯下滑，推測是比起銷售不佳，客戶更怕沒貨滿足需求，在各地封城對生產製造等帶來不確定性下，客戶保險起見提高存貨安全水位，對庫存量有一定的需求。

雖然手機方面有較高不確定性，但法人認為今年也毋須太悲觀，因5G手機的比重一定較2019年來得高，2019年全年5G手機銷售不到2,000萬支，2020年首季已突破這個水準；由於5G手機需要額外的PA（功率放大器）支援，依照客戶設計不同將多1～3顆不等，帶動砷化鎵材料消耗多20～30％。

(工商 )