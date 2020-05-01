受新冠疫情影響，全球航空業遭受重創，目前歐洲已經有多家歐洲的支線航空公司和廉價航空公司破產或申請破產保護。著名的德國漢莎航空(Lufthansa)表示，公司每個小時要損失百萬歐元（台幣3300萬元），已向德國政府尋求救助，若談判不成，將申請破產保護。

據《澳洲新聞網》報導，德國漢莎航空可能是瀕臨倒閉的全球最大航空公司之一，該公司目前正積極與德國政府談判，希望完成一項90億歐元(約台幣3000億)的緊急援助方案。

陸媒《新京報》指出，該公司旗下90%以上的客機處於停飛狀態，每小時大約損失100萬歐元，今年第一季度已虧損高達12億歐元。公司目前的現金儲備只能維持半年左右。如果無法由政府獲得援助，漢莎航空將啟動破產保護程序。

除了漢莎航空之外，其他的歐洲航空公司如法荷航空情況也不差不多。報導說，由法航、荷航合併的法荷航空集團是歐洲最大的航空公司，目前每天損失約2500萬歐元（約台幣8.2億），公司現金流將在6月枯竭。有分析認為，疫情持續下去可能會導致法荷航空集團的分裂。

此外，英國航空公司4月29日已宣佈將裁員12000人，占總員工的四分之一，北歐航空公司此前一天也宣佈將裁員5000人。國際航空運輸協會近日發佈評估報告認為，與2019年相比，歐洲航空公司年收入將減少55%，約820億歐元。自2月中旬以來，歐洲已有超過5000架飛機停飛。

(中時電子報)