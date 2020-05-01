姚以緹在台視、八大原創戲劇《覆活》裡飾演執行長，遇到整型成她樣貌的瘋狂愛慕者，挑戰一人分飾兩角，拍攝過程讓她一度錯亂。此外扮演瘋狂者時，反差太大意外讓人較好，姚以緹笑說：「大家都覺得我很適合瘋狂又ㄎㄧㄤ的角色，連劇組的外國攝影師只要拍到分身，立刻活力十足！」

第五集預告中，不少網友被姚以緹扮演的分身嚇到，特別是她摀住執行長的神情頓時以為是恐怖片。姚以緹解釋，執行長穩定有邏輯，另一個則是病態性格、情緒暴躁又天馬天空，「我刻意把發聲位置放在鼻腔，作為兩人講話的差異性。」本週劇情也將發展到本尊和分身面對面對談。

姚以緹劇中一人分飾兩角，圖為冷豔執行長。（八大提供）

姚以緹劇中一人分飾兩角，圖為病態性格、情緒暴躁又天馬天空的瘋狂愛慕者。（八大提供）

另外本週也將播出，姚以緹遭夏靖庭綁架的驚險情節，她形容這場戲兩人拍得很累，尤其夏靖庭每分每秒情緒很滿，「他一吼叫都能被震到」，姚以緹開玩笑形容當下「根本就是等死，感覺死神就在我眼前」。夏靖庭則透露，自己年輕時脾氣火爆衝動，經過多年磨練後脾氣收斂很多，有時還懷疑「自己是不是沒脾氣了？」剛好這次劇中角色再次讓他發揮，失去兒子引發失控內在，「想試試自己還有多少爆發能量。」

聊到影迷，姚以緹印象深刻，是有一位影迷把她歷年作品記錄下來，過程中的變化和成績都詳細分析，雖然很瘋狂，對她卻是很大的鼓勵。她自認不會瘋狂追星，但有次在柏林影展，得知曾在電影《黑暗騎士》中飾演反派角色「稻草人」的愛爾蘭演員席尼墨菲（Cillian Murphy）也有參與，當下因工作在身，沒有衝去見偶像一面，留下遺憾，她自我安慰笑說：「欣賞偶像的作品，隔著螢幕愛他們就好了。」

台視、八大《覆活》姚以緹分飾兩角。（八大提供）

(中時 )