專心於打擊的統一獅林安可打擊狀況絕佳，面對富邦悍將最強洋投索沙也毫不畏懼，2局下半敲出一發3分炮助統一獅取得5分領先，這也是他在新人球季連續第4場開轟，追平2016年效力Lamigo桃猿的王柏融所寫下的紀錄。

林安可近況火燙，前3場比賽都有全壘打演出，合計貢獻9分打點，今日對上索沙也毫不流留情，2局下半在一、二壘有人時敲出右外野方向3分全壘打，連續4場開轟平中職新人紀錄，而林安可去年提前關機就是為了競爭今年新人王獎項，是今年的大熱門。

(中時 )