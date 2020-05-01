原油ETF持續溢價的消息已甚囂塵上，負油價的新聞逼得多頭爆倉亦使投資人心有餘悸，此刻再續論整起事件的人為過失已為時已晚；面對動盪的市場，該怎麼挺身前進？讓我們將眼光看向將來。

依照筆者經驗，儲蓄之外可作為投資的標的物百百種，包括外匯、股票、債券、商品(黃金原油農產品…)、房地產、藝術品、紅酒等，及其相對應的衍伸性商品(基金、期貨、選擇權)。依照筆者經驗，這麼多的商品中，唯有房地產及證券類(股票及債券)是最容易造就獲利之人的市場。

研究過去百年金融歷史的人會發現幾個特點：股市長期而言總是向上、債券長期來看幾乎都會有配息，就連專家不斷爭論、爭議的黃金，也因為QE的關係持續上漲。問題來了，外匯呢？石油呢？小麥呢？

這些「商品」價格都是看「短期」的供需關係所交易出來的，商品及外匯其實並不存在「長期向上」的可能，並不是所有東西都會增值，有人買過美金從1兌30漲到1兌300的嗎？也許你可能會認為未來石油快用盡時一定會漲，問題是不會有替代產品的出現嗎？

其實我非常認同「負油價不會是常態」，任何的開採都需要成本、都應該有價，現在的負油價是短期狀況，但這種簡單到不行的邏輯你知我知，獨眼龍也知，要如何領先市場取得報酬？況且這次負油價只是因為近月合約到期、儲油空間又快用完、不得不貼錢把油賣出去讓別人去處理，這才出現負油價的狀況。其實這只是一個金融的紙上殺盤，並不是長期現象，遠月合約也反映此一事實，12月交割的西德州原油合約現在依然接近30元美元的價位。

台灣目前三檔原油ETF(00642U元石油、00672L元原油正2、00715L街口布油正2)目前都已經調整至以持有遠月合約為主，所以不論如何，市面上沒有任何一個商品能讓你用負油價買進原油並持有，一直到你賣出為止，完全沒有。除非你有本事生出儲存設備來存放石油－油輪、一大堆油桶及合法存放空間，或是開一家煉油廠，那當然另當別論。

那麼我們到底該怎麼做？很簡單，買進現在油價受益股。就像前面所說的，買進權益商品並長期持有，會比買進商品本身賭短期波動好，至少股票含計息後長期而言期望值為正。

哪一些公司會受益於低油價，又有近期事件相關題材？南帝化學、申豐特用這兩家公司做的是乳膠手套，成本為丁二烯、苯乙烯等石化原料，且終端需求因疫情爆發，對公司業績有所幫助；而太醫、邦特，原料也普遍是石化材料，終端產品也是疫情需求上升的各類抽痰管等醫療耗材。

油價低檔都使這些公司原料走勢相對平穩，且降低成本的波動，以長線角度來看，這些將有利於公司繳出營運好成續。

（文/中華財經台授權轉載）

※免責聲明：撰文者為財經研究員僅為個人心得分享，不涉及任何有價證券分析推薦，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

(中時電子報)