新冠肺炎疫情全球蔓延，情勢嚴峻，考量海外僑胞對口罩需求殷切，行政院長蘇貞昌昨天在口罩會議上裁示，立即撥用50萬片醫療口罩無償提供海外僑民急難需求時使用。

僑委會委員長吳新興指出，目前全球有134位台僑確診，其中有47人死亡，大多數都係美國紐約及巴西聖保羅地區的台灣僑民。因此，海外僑胞對於口罩防疫物資需求迫切，蔡英文總統深表關切，並指示行政院在儘力滿足國人口罩防疫需求後，也能提供口罩給海外僑胞使用。

台灣自4月9日起開放民眾寄送醫療口罩給海外配偶或二親等以內的親屬，每兩個月以30片為限，目前大約已寄出三百多萬片醫療口罩，雖已解決部份僑胞燃眉之急，但對於歐美疫情嚴峻地區，部份僑胞反映在台灣已無二等親可以幫忙寄送口罩，因此疫情指揮中心日前同意撥用5萬片醫療口罩給僑委會運用，現已全數交由外交郵袋寄送海外駐處運用。

僑委會也應僑界請託，在台招商製作20萬片布口罩，在五月十日前將陸續分批寄往海外各地僑社，以緩解僑界對於防疫需求之壓力。

為持續關切海外僑胞受疫情影響情形，吳新興於4月30日及5月1日與該會全球駐外僑務人員召開6場次視訊會議，除了請僑務人員代為傳達蔡總統關懷僑胞之美意外，僑務人員也反映僑界對於疫情的看法和建議。

吳新興表示，依據駐外僑務人員第一線觀察所作回報，海外僑胞對口罩之需求以疫情嚴重之美國及歐洲等地區最為迫切，此外，許多國家對於口罩等防疫物資仍屬管制品，且口罩收費恐違反當地國法令而無法入境。對於上述困難，最後由行政院長蘇貞昌決定無償提供50萬片急難需求口罩給僑委會運用，儘快體現政府照顧海外僑胞的心意。

(中時 )