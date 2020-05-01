台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》持續熱播，劇中鍾瑶的家庭重男輕女，從小父母離異，長大後拼命賺錢養家，直到母親崔佩儀生重病，母女倆才盡釋前嫌，崔佩儀在戲裡自然生動的演技、真情流露的情感都讓觀眾覺得動容，她說：「鍾瑶的角色其實就是現實生活中的崔佩儀！」

崔佩儀表示，從小媽媽對她很嚴格，從不會當面稱讚她、鼓勵她，只會說她哪裡做不好，讓她很沮喪，直到媽媽過世後，才從親戚口中得知，原來媽媽在外面都跟人家說：「我的女兒很棒，這輩子還好有這個女兒，真好！」

《跟鯊魚接吻》鍾瑶與崔佩儀這對母女互動自然真實，絲絲扣人心弦、感動萬分。（三立提供）

崔佩儀回憶，當時母親身體狀況每況愈下，每天相處都當最後一天，竭盡所能的孝順、陪伴她，媽媽離世前曾抱著她說：「媽媽對不起妳，如果不是我，像妳這麼好的女生早就嫁人了！」崔佩儀淚崩回：「媽媽，我是為了妳而活！」母女間的骨肉情深展露無遺。

母親的離開讓崔佩儀深受打擊，當時她更放棄演藝工作，在家相夫教子，常獨自在頂樓落淚，對著天空和媽媽喊話：「少了妳的我該怎麼辦？」如今重返工作，崔佩儀鼓勵已婚女性，「不要為了家庭犧牲自己與一切，應該要多愛自己一點」，兒子現在時常追問劇本出來沒，還會教她怎麼演戲，並表示全班同學都很期待看她的演出。鍾瑶與崔佩儀這對母女互動自然真實，絲絲扣人心弦、感動萬分，更有廠商看中兩人合體的高人氣，打算要找他們一同代言。

(中時 )