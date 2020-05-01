天外飛來的艷福，有時候不一定是福！大陸遼寧有一對夫妻，為了賺錢想出仙人跳，敲詐一名田姓計程車司機，某天這名李姓女子搭計程車出門辦事，車子行駛其間女子「誘拐」司機與自己發生關係，事後丈夫跳出來指控司機強暴妻子，要求對方賠償20萬人民幣。

去年9月，因為妻子要外出辦事情，丈夫打電話預約田姓司機的車，隨後妻子一人上車離去，搭車時女子主動與司機發生性行為，之後繼續搭田姓司機的車到處購物，直到晚上才回家，想不到返家後女子動歪腦筋，與丈夫商量認為可以敲詐司機一筆錢，於是男子威脅司機「你強暴我老婆，如果不給我錢，我就要報警」。

心虛的田姓司機接到威脅後嚇壞，畢竟與李女發生關係是事實，因此與夫妻倆談判，最後答應付給他們人民幣5萬元，此外夫妻倆還欠了司機5600元，當然這筆欠債也一筆勾消，事後漸覺不對勁的田姓司機決定報警，仙人跳夫妻倆才被警方逮捕。

根據外媒報導，當地法院審理此案時認為，夫妻兩人以非法佔有為目的，用威脅方法向他人索取財物，且金額算大，行為已構成敲詐勒索罪，近日判決出爐，丈夫被判2年有期徒刑，並處罰金人民幣5萬元；妻子則判有期徒刑1年10個月，並處罰金人民幣5萬元。

(中時電子報)