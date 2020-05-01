龜山國中二年級的獲獎學生吳宥達自小堅強獨立，在家陪伴及照顧生病的哥哥，煮飯、洗衣、打掃一手包辦。（靈鷲山慈善基金會提供／賴佑維桃園傳真）

就讀大成國小的楊翎琳，家庭環境雖然不是相當優渥，但仍積極學習，並在音樂班表現優異，屢獲老師稱讚。（靈鷲山慈善基金會提供／賴佑維桃園傳真）

大成國中的學生葉子霓，從小在奶奶的照顧下長大，不因家庭環境的不富裕，而自怨自艾，反而把握每個機會，為自己的未來創造更好的出路。（靈鷲山慈善基金會提供／賴佑維桃園傳真）

靈鷲山第10 屆全國普仁獎頒獎典禮，受新冠肺炎疫情影響，改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，1日前往桃園地區5所學校，頒贈獎金、獎狀和防疫物資，鼓勵5位獲獎學生，也守護校園孩子們的健康。

因為疫情關係取消群聚形式，主辦單位靈鷲山慈善基金會策畫「普仁心•愛飛揚」專案，改成愛心專車巡迴。自4月21日起至5月13日，普仁小太陽專車首站從台北出發，開往桃園、台中、嘉義、台南、高屏、花東、宜蘭等地共52站，並代表靈鷲山佛教教團致贈52所學校內含酒精、洗手乳、乾洗手液、五德之星口罩套、九宮八卦卡，也頒發獎狀、獎金和安心御守的普仁小太陽防疫包給獲獎學生。

普仁獎創辦人心道法師說，「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」相信這股正面向上的能量，能在每位小太陽心中萌發出生命的善種子，以三好五德創造未來生命的良善循環。今年桃園市共有5校、5位學生獲全國普仁獎肯定，分別為龜山國中、大成國中、大成國小、田心國小與龍潭國小。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，人與人之間要創造善緣的連結， 今天我有能力我幫助你，之後你有能力再幫助別人，彼此互相幫助，形成善的循環，未來若有能力，也能將這份受惠的心意回饋給其他人，讓更多人也受到幫助而學習無憂。

龜山國中二年級的獲獎學生吳宥達，4歲時父親過世，越南籍的母親不識中文，平時在工廠打工，薪水微薄。但他自小堅強獨立，在家陪伴及照顧生病的哥哥，煮飯、洗衣、打掃一手包辦，課業卻從不耽誤，國中一年級時，連6次段考第一名，並擔任班上幹部，身兼數學、理化小老師。

吳宥達曾榮獲桃竹區英文單字大賽第二名、全校國語文競賽第二名。在家人及師長眼中，宥達是懂事惜福、體貼母親辛勞的好孩子，雖然身處逆境，生活如此艱辛，還是沒有放棄人生， 刻苦自勵，勇敢面對一切。宥達想用奬學金減輕家裡的經濟負擔，並將剩餘的錢存起來，需要的時候可以使用。

龜山國中校長范菁華勉勵獲獎學生以飲水思源的心，感謝給予幫助的人，未來有能力要懂得回饋社會，范校長高度肯定與支持普仁獎的創立，更感謝靈鷲山慈善基金會走進校園，鼓勵並協助孩子學習。

就讀大成國中的學生葉子霓，從小在奶奶的照顧下長大，不因家庭環境的不富裕，而自怨自艾，反而把握每個機會，為自己的未來創造更好的出路。面對年紀漸長的父母與奶奶，期許做好學生的本份，不讓家人擔憂，假日時至教會幫忙，協助擔任琴師，藉此練習彈琴，也在服務中學習奉獻。

就讀大成國小的楊翎琳，家庭環境雖然不是相當優渥，但仍積極學習，並在音樂班表現優異，屢獲老師稱讚，開心獲得普仁獎肯定的她表示，會將獎學金交給父親，協助家裡經濟開銷。

靈鷲山普仁獎自2003年至今，已舉辦 17 年，累計共有 7727 位學生得獎；2019 學年度全台分 17 區初選、複選，共有 1015 位獲獎，各區評審委員和志工們再從中選出 59 位進入全國決選。

(中時 )