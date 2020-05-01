陳晨威大膽盜本壘，造成米蘭達投手犯規。

樂天桃猿陳晨威的快腿威名不是蓋的，今日對上中信兄弟洋投米蘭達，不僅敲出三壘安打，3局下半在三壘上選擇大膽盜本壘，讓米蘭達措手不及趕緊傳給捕手，雖一開始主審判出局，不過經過裁判開會討論後，判定米蘭達因中斷投球動作導致投手犯規，桃猿攻下第2分。

陳晨威擔任首名打者，面對今年狀況絕佳的洋投米蘭達就敲出深遠的三壘安打，並跑回球隊首分，接著3局下半又靠陳晨威安打上壘後發動攻勢，靠推進上盜三壘之後，陳晨威選擇大膽盜本壘，讓米蘭達急忙投出球，裁判判定米蘭達投手犯規，陳晨威攻下超前分，桃猿2比1領先。

樂天桃猿陳晨威大膽盜本壘。（樂天桃猿提供）

隨後聯盟賽務部解釋，棒球規則5.07中提到，「投手不得中斷或變更，應連續完成投球動作。」投手採取投球動作時，雙手一旦接合於身體前，之後除向擊球員投球外，不得踏向壘方向企圖傳球觸殺跑壘員、或退離投手板，若違反則為投手犯規。

樂天桃猿總教練曾豪駒在場中接受轉播媒體訪問時說，「這（盜本壘）是陳晨威的想法，他有捕捉到投手動作，出奇不易收到好效果。」

(中時 )