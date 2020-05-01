勞動節拚拚看富翁命 大樂透8.3億頭獎號出爐 20:532020/05/01 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎號今晚出爐。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 51勞動節試試手氣，拚個億萬富翁的夢想，大樂透連槓23期，寫下第三屆以來最長槓龜紀錄，今(1)晚頭獎上看8.3億元，若有民眾幸運一注獨得，將成為第四屆以來最高單注獎金。 大樂透第109043期今晚開獎，中獎號碼為：05、18、25、34、48、49，特別號：45。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #大樂透 #勞動節 #億頭 #獎號 #出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶五一勞動節商機 麗寶Outlet海發兩千萬抵用券 10:512020/04/27 財經 國內疫情趨緩 台糖橋頭廠五分車勞動節再吸客 17:122020/04/28 財經 SOGO復興館勞動節連假快閃優惠 指定美食第2件0元 20:322020/04/28 消費 勞動節好禮 安心即時上工鬆綁 04:102020/04/29 地方新聞 勞動節出勤 新北提醒雇主應加倍給付工資 12:042020/04/29 財經 五一勞動節出遊 防疫必備三大招！ 13:582020/04/29 財經 五一勞動節三天假期 免費入新埔雲夢山丘賞油桐花 16:282020/04/29 財經 劍湖山搶攻勞動節及母親節商機 祭出感恩優惠價搶客 12:432020/04/30 財經 宣傳勞動節 勞動部出錢讓工會「罵勞動部」 15:202020/04/30 生活 金正恩生死成謎 五一勞動節致感謝詞有詭 09:392020/05/01 生活 財經熱門新聞 勞動節拚拚看富翁命 大樂透8.3億頭獎號出爐 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 疫情失控遷怒陸！川普嗆祭關稅制裁 道瓊期指跌逾500點 - 財經 EUV設備搶輸！台積電死敵又嗆聲 關鍵決勝點浮現 - 財經 油價又高潮！OPEC驚人絕招 死空頭小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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