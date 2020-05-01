教育英才長達半世紀，台中市僑泰高中1日歡慶創校50周年，除表揚傑出校友，也為50週年紀念銅雕「僑泰50號超級戰艦」剪綵；慶祝活動現場戰鼓隊、舞獅隊接力演出，展現學生熱情與活力，現場氣氛隆重又溫馨。

受表揚的僑泰高中傑出校友包括張家銨、許廷瑞、羅高順、陳福貴、曾騰明等10人，他們分別在企業、政治或藝術等領域擁有專才且貢獻社會良多。校長溫順德指出，今年適逢創校50周年，卻遇到新冠肺炎疫情，決定以精簡方式慶祝。

為了慶祝創校半世紀，僑泰高中家長會特別捐贈「僑泰50號超級戰艦」大型銅雕給學校，校方指出，此銅雕為國內知名金屬藝術家許廷瑞操刀，他也是僑泰傑出校友，在校慶典禮中舉辦捐贈儀式，讓校園增添喜氣與光彩。

溫順德指出，近年來僑泰升學表現亮眼，更提倡品格教育，成功打造「品德、品質、品味」三品兼具校園環境；面對社會急速變遷，僑泰高中持續追求卓越的步伐不會停歇，期許教職員生皆能攜手並進，打造學業品德兼具、人文與科技共存的卓越高中。

(中時 )