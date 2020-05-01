台商積極回流 點燃台股行情 21:022020/05/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股周線收漲644點，月線爆漲1,284點，創下歷年4月最大漲點紀錄。永誠國際投顧分析師李忠興指出，持續將近兩年的美中貿易戰，加上年初的新冠肺炎疫情，吸引台商資金大舉回流，也間接造成台股這波強勢表現。 美國國內生產毛額（GDP）季增年率為負4.8％，創2008年以來最嚴重的萎縮，且6年來首見季度負成長，為美國史上最長經濟擴張期畫下句點；不過，吉利德藥廠表示，瑞德西韋在治療新冠肺炎疫情顯現出令人振奮的療效，進而提振市場信心。 (工商 ) #台股 #新冠肺炎疫情 #美國 #回流 #點燃 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情影響 竹市本學期停辦畢業典禮、戶外教學 15:242020/04/27 生活 新冠肺炎疫情期間 美國小型股表現遜於大型股 23:212020/04/27 財經 美首季GDP看跌 Q2衰到底 04:102020/04/28 全球財經 新冠疫情打趴亞太商辦市場！北市一枝獨秀 11:212020/04/30 財經 盧秀燕視察會考考場 強調高規格防疫 11:412020/04/30 生活 全球股市跌深反彈？退撫基金：疫情平息才能重回正軌 13:002020/04/30 政治 何時停開記者會？ 陳時中這樣說 14:402020/04/30 生活 撐不住！ 台南首家五星飯店「大億麗緻」6／30熄燈 15:352020/04/30 財經 電商巨頭亞馬遜2個月市值增加2.7兆 EPS高達6.25美元 15:552020/04/30 財經 勞工10萬紓困貸款 首日估5萬人申辦 17:032020/04/30 政治 財經熱門新聞 這事讓川普火大...疫情全甩鍋北京 陸美貿易戰將重燃？ - 財經 還有機會發大財！ 大樂透連24槓 下次頭獎上看9.2億 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 散戶別不信邪！萬點好賺…專家揭驚人內幕 - 財經 疫情失控遷怒陸！川普嗆祭關稅制裁 道瓊期指跌逾500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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