台股周線收漲644點，月線爆漲1,284點，創下歷年4月最大漲點紀錄。永誠國際投顧分析師李忠興指出，持續將近兩年的美中貿易戰，加上年初的新冠肺炎疫情，吸引台商資金大舉回流，也間接造成台股這波強勢表現。

美國國內生產毛額（GDP）季增年率為負4.8％，創2008年以來最嚴重的萎縮，且6年來首見季度負成長，為美國史上最長經濟擴張期畫下句點；不過，吉利德藥廠表示，瑞德西韋在治療新冠肺炎疫情顯現出令人振奮的療效，進而提振市場信心。

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