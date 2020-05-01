儘管新型肺炎疫情一度打亂蘋果供應鏈又衝擊iPhone需求，蘋果上季（1至3月）依舊締造營收成長，再度驗證蘋果將事業重心放在軟體服務的策略奏效。

蘋果在4月30日盤後公布上季營收年增1％至583億美元，雖低於疫情爆發前預期的630億美元，但高於分析師下修後預期的550億美元。上季獲利下滑3％至112.5億美元，相當於每股盈餘（EPS）2.55美元。

Bedell Frazier投資顧問公司總裁佛瑞西爾（Mike Frazier）表示：「蘋果是少數在末日中存活的企業，因為蘋果財務狀況勝過美國。」

但蘋果坦言疫情對全球經濟帶來的衝擊前所未見，因此公司放棄發表本季財測，是2003年蘋果開始發表季度財測以來首例。蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）僅透露，4月蘋果用戶的軟體服務支出有所增加，但本季iPhone及配件銷售成長恐怕減速。

(工商 )