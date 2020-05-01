新冠肺炎疫情席捲全球，各行各業飽受疫情衝擊，更造成許多人失業、放無薪假，為幫助受到疫情影響而失業或減薪的勞工，嶺東科技大學5月1日公布「疫情紓困3.0」，將開辦校友免費回訓課程，強化校友就業競爭力。

嶺東科大指出，繼日前推出的「弱勢助學2.0措施」，針對受疫情影響的弱勢學生提供5月至7月的防疫紓困金，全校共有126名學生受惠，更獲得校友南六企業股份有限公司董事長黃清山回響、慨捐百萬紓困經費，這次決定擴大紓困範圍至畢業校友。

校方指出，近期疫情衝擊各行各業，許多企業實施無薪假、裁員或減薪，不少勞工面臨經濟困境，決定開辦疫情紓困3.0方案，為加強校友的就業技能與競爭力，首波將開設數位媒體行銷、AR、VR、3D電腦繪圖及手工皮具設計實作等8門實務課程，內容會依校友工作實際需求規畫，課程預計8月起開辦。

嶺東科大職涯發展處處長劉凱平表示，學校積極開辦免費校友回訓課程，就是希望幫助校友培養第二專長、創造更有價值的多職人生。副校長兼學務長陳仁龍呼籲有需求的校友把握機會，再次回到母校學習，攜手度過疫情難關。

(中時 )