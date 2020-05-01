相較於許多人對美國經濟未來走勢的預測，美國聯準會(Fed)主席鮑爾描繪出的是一個遠遠更加坎坷的前景：在找出新冠病毒的有效療法或疫苗之前，企業活動停停開開的局面還要持續數個月。

自從美國爆發新冠病毒疫情後，隨著「居家」令迫使大半經濟活動遭到關閉，美國經濟增長幾乎在一夜之間戛然而止。對於經濟所受衝擊的深度及持久程度究竟如何，經濟學家與美國政府官員存在分歧。

一些人士仍預期美國經濟將呈V型復甦，從短暫的打擊中快速反彈。白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）週三表示，到6月時，美國民眾的生活可能回歸「正常」，並稱「到7月時美國有希望再度生龍活虎。」

另外一些人士則預測會是U型復甦，也就是需要花費更多時間才能彈離底部。但隨著愈來愈多醫療專家警告秋季可能出現感染病例回升，經濟增長也將因而再度轉頭向下，認同W型復甦之路的看法日益增強。

本月早前接受路透調查的45位經濟分析師中，不到一半的人表示，美國經濟將出現「U」型復甦。有10位分析師稱，美國經濟將「V」型復甦，五位認為會「W」型復甦。這次調查是在美國原油價格跌至負值之前進行的。

鮑爾在週三的講話中指出，他認為經濟復甦過程會比「W」型更加曲折。他是在Fed最近一次政策會議後的記者會上發表的講話。Fed在這次會議上重申它將動用所有工具支持美國經濟。

鮑爾說現在的所有經濟預測都「高度不確定」，他詳細解釋了為何他認為在全球努力抗疫之際，美國經濟將可能至少在一年或更長時間內經歷一系列的起起伏伏。「我們將看到第二季經濟數據比以往的都差，」鮑爾說。之後，如果美國有更多州開始重啟，保持社交距離的措施逐漸取消，經濟可望在第三季開始復甦。

鮑爾警告，復甦可能很短暫。他說，「這個時期也存在爆發新疫情的風險。」「過了這個階段之後，正式的保持社交距離規定將會取消，但人們仍將感受到一定程度的審慎情緒，因有一些人會繼續擔心一段時間。」

隨著經濟創下大蕭條以來最快萎縮速度，3月21日以來美國初請失業金人數已超過2,600萬人。

鮑爾最後指出，全球經濟數據「非常非常負面，隨著時間推移，這也可能打壓美國經濟的表現。」

鮑爾表示，基於上述理由，現階段Fed除了觀望情勢如何進展之外，將不會有更多行動，同時也完全預期，未來幾年至少在某些方面將感受到抑制疫情擴散舉措對經濟的衝擊。

(中時電子報)