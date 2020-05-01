鄭男去年7月持刀刺傷鐵路警察李承翰致死一案，嘉義地方法院4月30日判決鄭嫌無罪、入相當處所強制就醫5年，負責精神鑑定的台中榮總嘉義分院身心科醫師沈正哲前天受訪後，1日又再發聲明，強調若為順應民意及社會期待，因同情就影響專業判斷，那往後的鑑定都不需要找醫師做，只需要辦網路投票即可。

沈正哲說，自己從未提過「我是權威」或「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」這樣的話語，法庭上的對話都有錄音為證，且有許多人在場，絕對能證明我並未說過這樣的話，家屬對於判決無法接受，可能因為情緒不滿，想找出口發洩，而提出這樣的說法，但不是事實。

沈正哲表示，曾與被害者的父親在出庭時中間的數分鐘休息時間短暫說過幾句話，當下我告訴父親我知道你們很難過，也請他們要保重身體，李父告訴我嫌犯是裝病的，也回應他會依照我的所學做判斷，並無任何不禮貌、嗆聲。

針對檢察官認為沈正哲所在的醫院不是醫學中心，加上只用6天就完成報告，認定鑑定草率、不專業，沈正哲表示相當不服氣，台灣目前多數精神鑑定都不是在醫學中心完成，且嘉義地區沒有醫學中心，難道過去在嘉義地區完成的鑑定都不專業嗎？沈也強調，因是重大案件才會加班完成報告，卻被拿來當成質疑理由。

沈正哲強調，被網友質疑不同情家屬，但若因同情就影響專業判斷，那其實往後的鑑定都不需要找醫師做，只需要辦網路投票即可，依照醫師的專業做鑑定，至於嫌犯會被判怎樣的刑責則不是我能決定的，而依照台灣的法律，因精神疾病而犯行可以減刑或免刑，如果多數民眾認為這樣的法律不合理，請提倡修改台灣的法律，而非只是謾罵醫師。

沈說，希望因為我的治療，讓個案和家屬生活獲得改善，同時減輕因為個案的精神疾病對家庭及社會造成的困擾與負擔，甚至發生不幸的事情，精神醫療的困境與病患的處置細節 （如強制住院等）才是更需要被關注的，也才真正能預防這樣的遺憾再發生。

(中時 )