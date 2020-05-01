全球股市展開中期大反彈行情，台股30日價量齊揚，盤中一度站上萬一大關。啟發投顧分析師楊基政認為，台股空間不大，個股表現為主，指數反彈至年線附近震盪難免，後續需觀察外資回補力道。

此波行情沿月線上攻，月線扣抵低指數區上揚助漲，季線扣抵1月底高指數區仍為下彎，儘管指數挑戰中期均線位置，但在季線及年線未翻揚前，尚屬區間震盪行情，操作宜以月線作為中線多空判斷點，逢季線及年線可適度減碼因應。

(工商 )