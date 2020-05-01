台股空間有限 個股表現為主 21:242020/05/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球股市展開中期大反彈行情，台股30日價量齊揚，盤中一度站上萬一大關。啟發投顧分析師楊基政認為，台股空間不大，個股表現為主，指數反彈至年線附近震盪難免，後續需觀察外資回補力道。 此波行情沿月線上攻，月線扣抵低指數區上揚助漲，季線扣抵1月底高指數區仍為下彎，儘管指數挑戰中期均線位置，但在季線及年線未翻揚前，尚屬區間震盪行情，操作宜以月線作為中線多空判斷點，逢季線及年線可適度減碼因應。 (工商 ) #上揚 #指數 #台股 #年線 #月線 也許您會感興趣 推薦閱讀 法說高峰 台股月線有望終結連黑 04:102020/04/27 財經要聞 《晨間解盤》提防回測月線(日盛投顧提供) 09:072020/04/27 財經 權證星光大道－富邦證券 大立光 股價重返月線 04:102020/04/28 證券．權證 《晨間解盤》偏多整理 月線有撐(日盛投顧提供) 09:352020/04/28 財經 《晨間解盤》月線為多空分水嶺(倫元投顧提供) 09:352020/04/28 財經 中小型股輪動櫃買指數 挺進年線 04:102020/04/29 證券．權證 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:392020/04/29 財經 道瓊月線翻揚 蓄勢挑戰季線 18:242020/04/29 財經 股匯狂飆 台股逼近年線 新台幣升1.31角 09:412020/04/30 財經 台積台塑扮主帥 台股大漲219點收復年線 14:262020/04/30 財經 財經熱門新聞 勞動節拚拚看富翁命 大樂透8.3億頭獎號出爐 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 疫情失控遷怒陸！川普嗆祭關稅制裁 道瓊期指跌逾500點 - 財經 EUV設備搶輸！台積電死敵又嗆聲 關鍵決勝點浮現 - 財經 油價又高潮！OPEC驚人絕招 死空頭小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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