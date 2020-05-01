根據百度搜尋，「甩鍋」一詞起源於遊戲《英雄聯盟(LOL)》 (圖／英雄聯盟官網)

兩岸關係密不可分，許多用語透過網路流通，彼此吸收使用，最近台灣不少政治人物朗朗上口的「甩鍋」就是一個例子，本來只在對岸流行的用詞，如今因為新冠肺炎疫情在台灣逐漸口語化，根據過去的經驗，再過一段時間「甩鍋」肯定會本土化，自然而然成為台灣語彙的一部分。

根據百度搜尋顯示，「甩鍋」一詞起源於知名遊戲《英雄聯盟》(LOL)，英文是Throw the pot，竟思是指推卸責任，企圖將自身的矛盾轉移到其他地方去，讓別人來背黑鍋。「甩鍋」的鍋應該就是台灣人常說的燙手山芋。

這次新冠肺炎擴散全球，以川普為首的歐美各國領袖紛紛把新冠疫情的的元凶指向對岸，大陸也毫不客氣反擊，指控川普等人是推卸責任「甩鍋」，無視中國人民犧牲所換來的寶貴時間，坐視疫情不斷擴大。這類型的叫駡無日無之，透過媒體的報導傳來台灣，台灣人聽多了自然朗朗上口。

「甩鍋」一詞在台灣大流行，就連深綠媒體自由時報也照用不誤，例如下面這篇報導新冠肺炎的新聞，自由標題是「中國駐法使館甩鍋美國 引媒體、網友砲轟」，再如「白宮也懂甩鍋？ 傳不滿衛生部長初期防疫不力擬換人」。不僅台灣媒體，外國媒體也會使用，法廣一篇報導稱，華春瑩指責英美官員試圖向中國甩鍋：這鍋太大了，甩不出去。

兩岸根源同一文化，往來密切，不少台灣用語也在對岸廣泛使用，例如「大咖」一詞；有一些來自對岸的用語日久他鄉變故鄉，早已成為台灣人的口頭譂，如配套。「甩鍋」應該會在台灣落地生根，以後想甩也甩不掉。

(中時電子報)