防疫紓困 竟高達87％民進黨支持者贊成發現金 21:292020/05/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院視疫情需求再追加2100億元。對此，行政院政務委員龔明鑫表示，會先把準備工作先做好。（資料照，林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，行政院提出2100億元防疫紓困方案，直接發給個人的現金補貼，僅有300萬名民眾。本報民調發現，高達82.9％民眾支持發現金，民進黨支持者竟高達87%也贊成。 針對目前2100億防疫紓困預算，但僅300萬人能獲現金。本報進行民調發現，支持酷碰券者，除民進黨支持者6成外，其餘政黨支持者及中立選民都在5成以下，中立選民支持度更僅34.8％。支持發現金部分，高達82.9％民眾贊成。有趣的是，民進黨支持者竟有高達87%以上支持發現金。 (中時電子報) #防疫 #紓困 #民進黨 #支持者 #現金 也許您會感興趣 推薦閱讀 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 新聞透視》為反對而反對 民進黨怕什麼 04:102020/04/28 政治要聞 獨派雞肋公投 04:102020/04/28 時論廣場 王浩宇嘆民進黨沒保母 爆民眾黨還有第三對 11:172020/04/28 政治 有綠委沒報名調閱小組 藍酸：考試不來考卷也沒交 16:022020/04/28 政治 國民黨批紓困2266 官員現場蒐證回報 11:302020/04/29 政治 10萬元救急 勞工貸款今開辦 04:102020/04/30 生活新聞 金寶電子推防疫產品 以科技智慧增援防疫最前線 17:312020/04/30 財經 評貝克漢臉文 國民黨：民進黨「好友們」製造新聞流 22:512020/04/30 政治 民進黨藉疫謀獨 04:102020/05/01 時論廣場 政治熱門新聞 國安局長邱國正爆金正恩生病 于北辰.：問題大條了！ - 政治 玄！金正恩沒死？北韓官媒證實：他最近.... - 政治 台灣教師這樣改聯絡簿 黃安、劉樂妍崩潰 - 政治 韓國瑜新民調曝光....陳揮文大驚！點名3人？ - 政治 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太感人… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。