因應新冠肺炎疫情，行政院提出2100億元防疫紓困方案，直接發給個人的現金補貼，僅有300萬名民眾。本報民調發現，高達82.9％民眾支持發現金，民進黨支持者竟高達87%也贊成。

針對目前2100億防疫紓困預算，但僅300萬人能獲現金。本報進行民調發現，支持酷碰券者，除民進黨支持者6成外，其餘政黨支持者及中立選民都在5成以下，中立選民支持度更僅34.8％。支持發現金部分，高達82.9％民眾贊成。有趣的是，民進黨支持者竟有高達87%以上支持發現金。

(中時電子報)