羅志祥、Selina曾在2004年傳緋聞。(本報系資料照)

20200426中天新聞 遭指介入「豬、揚戀」 愷樂：向周揚青說對不起

羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，小豬旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)是否會被扶正，也成為外界關注焦點。不過資深媒體人許聖梅，日前更在節目中驚爆在羅志祥「落落長」的緋聞名單中，唯獨對一位女神認真，那就是Selina任家萱。

羅志祥過去受訪時，曾透露媽媽喜歡的媳婦條件，包括有點肉肉的、喜歡小動物，還有個性大剌剌，許聖梅直言羅媽媽講的就是Selina，而Selina更是改變了羅志祥人生。

Selina 2004年被拍到與羅志祥打網球，交往傳聞不脛而走，雖然兩人都矢口否認戀情，但Selina卻經常陪著羅媽媽打麻將，連羅媽媽都覺得這個女生真不錯。許聖梅說：「小豬真的很認定了Selina，兩個人常常在節目上打情罵俏。」

許聖梅說雖然羅志祥與Selina從未承認過這段感情，可是羅志祥曾說過一件事，他曾為女友辦了一整天的聖誕老公公，而羅志祥講完不久，Selina竟也在其他訪問中提到，她覺得很開心很幸福，男朋友喜歡扮聖誕老公公來逗我開心。

(中時電子報)