64歲「國民美魔女」米雪在《法證先鋒4》中與謝霆鋒的爸爸謝賢（四哥）一同飆戲，米雪日前接受LiTV訪問時，興奮表示：「能跟四哥演戲超難得，四哥很有型，光站著或回眸一笑魅力便爆炸，總之就是帥氣的代表！」

戲中兩人飾演師徒，米雪說「四哥在戲裡是我的師傅，罵我、打我，還要跟我搶劇團旗幟的對立關係，可說是『又愛又恨』的交織！」不過她透露謝賢私下沒架子，上戲後化身另一面，對戲起來很過癮，完全感受敬業態度。

64歲「國民美魔女」米雪在《法證先鋒4》中與謝霆鋒的爸爸謝賢一同飆戲。（LiTV提供）

米雪演出超過百部以上作品，米雪坦言《溏心風暴之家好月圓》中的壞人角色，讓大家很驚艷，「因為我很少演壞人，假如有機會讓我再演一次，我還是會選殷紅（劇中名）繼續使壞」。有趣的是，粉絲沒有因為她演壞人破口大罵，反倒苦口婆心懇請她改邪歸正，反應讓米雪覺得很可愛。

米雪劇中以「粵劇花旦」現身，為呈現「吊眉」、「吊眼」等造型曾吊長達2小時，還得配合打戲、打跳轉身等動作，她笑說「眉毛和眼睛附近貼往高往後拉的膠帶，順著貼到頭髮裡，每邊臉三條，想閉眼休息都難」，更笑說「就是愛美都不要命了」，此外米雪跟師傳學練功，回到家也繼續練，粉絲看了都讚不絕口，「讓我很開心！」

受疫情影響，米雪表示除了勤洗手，注重個人衛生，保持好心情，聽從官方正確發布外，例如回家後要洗衣服，外套、鞋子等則是噴消毒劑，且盡量留在家裡減少外出，宅在家看電視劇，也有更多跟家人相處互動時間。此外也透露凍齡秘訣，「用鹽水漱口，熱毛巾敷臉，多飲溫水、檸檬水，做飯時加些蒜頭增加抵抗力都是很好的方式。當然要做運動，即使在家原地踏步當成散步，也不要整天躺著！」

米雪劇中為呈現「粵劇花旦」造型，用膠帶吊眼長達2小時。（LiTV提供）

米雪與狄龍的兒子譚俊彥。（LiTV提供）

米雪劇中以「粵劇花旦」現身。（LiTV提供）

(中時 )