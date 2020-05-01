台灣新冠肺炎疫情多日來的「零」確診，今天職科全體師生暨籃、排球隊員及教練發起的「竹林快閃～竹林、竹林、我愛您（零）」創意活動。（竹林中學提供）

台灣新冠肺炎疫情多日來的「零」確診，今天職科全體師生暨籃、排球隊員及教練發起的「竹林快閃～竹林、竹林、我愛您（零）」創意活動。（竹林中學提供）

台灣新冠肺炎疫情多日來的「零」確診，今天職科全體師生暨籃、排球隊員及教練發起的「竹林快閃～竹林、竹林、我愛您（零）」創意活動，在快速、創意、歡笑中渡過。

今天下午，全體參與人員快閃移動到好漢坡，依戶外社交距離1公尺的位置，快速站上好漢坡，興奮地比出OK象徵6天零確診手勢。同步排球及籃球校隊員在下操場，手舉籃、排球形成「零」圈，期許著永遠「零」確診。

全體人員大喊「竹林、竹林、永遠愛您(零)」，畫下句點。全程快閃約6分鐘，所有參與人員非常開心。尤其在疫情延續數月，許多活動取消，今日職科師生一起完成的快閃活動，讓連日來沉悶心情，頓時開朗起來。

參與老師說，他在竹林很多年，看著孩子們的成長，每天走著竹林好漢坡，也象徵「竹」步邁進。陳時中部長昨日提出「防疫新生活」，期許大家勤洗手、保持社交距離，鼓勵大家多從事戶外踏青、運動…。今日風和日麗、陽光燦爛，孩子們用實際快閃活動，鼓勵大家多運動、增強免疫力。

竹林中學顏麗珠校長表示，自疫情以來，每天確實的量體溫、勤洗手，定期的消毒所有的教學環境與設備，經過數月孩子們已經養成生活習慣。在課程教學上，因疫情的關係，不少老師們同步應用線上教學與視訊會議，雖然疫情帶來些許不便，如用不同角度面對，事實上增加更多學習機會。最後，竹林中學全體師生，祈求在這片土地生活的國人們，永遠健康平安。

(中時 )