美國政府將重返月球時間從2028年提前到2024年，航太總署（NASA）為完成這艱鉅任務，30日宣布將與3家民企合作，分別是電商巨擘貝佐斯的藍源集團（Blue Origin）、電動車泰斯拉創辦人暨太空狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的Space X、以及資訊科技公司Dynetics。SpaceX出線後，美國漫畫家湯普森（Craig Thompson）在推特上艾特了馬斯克，問道：「嗨，你能把帶有日本動漫的旗子插到月球上嗎？沒什麼理由，就是挺好玩的。」結果得到了馬斯克的回覆：「可以呀！」

Hey @elonmusk can you put an anime flag on the moon? No reason, just pretty funny — Craig Thompson (@MiniLaddd) April 30, 2020

馬斯克的回覆立刻在網路引起熱烈迴響，越來越多的日本動漫迷跟帖並貼圖，建議希望插在月球上的旗子應該是什麼樣兒，之前喊冤「我不平」的地球醬（Earth-Chan）是熱門人選之一。

Earth Chan makes the most sense to me. pic.twitter.com/KUrVO4L0TB — Jared Saxon (@SimplyNon_sense) May 1, 2020

就是不知道馬斯克到底是認真還是開玩笑。

美國上一次登月是1972年12月，時隔近50年決定重新載人上月球，NASA並首度出資給民間公司，開發載人的登月小艇。藍源拿到金額最高的合約，5億7900萬美元。Dynetics獲得2億5300萬美元。SpaceX得到1億3500萬美元。這3筆合約進行到明年2月，屆時NASA將再做篩選。

(中時 )