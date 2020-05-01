全聯福利中心成立於1998年，是目前台灣數量最多的連鎖超市，在國內享有「超市龍頭」霸主的美譽，然而有網友好奇，在全聯出現之前，有沒有其他間連鎖超市？眾人意外點出「１龍頭」，引起熱議。

一名網友以「全聯崛起之前有什麼連鎖超市嗎？」為題表示，記憶中全聯崛起已是近10年的事，而全聯之前，卻沒有其他小型連鎖超市的印象，請網友們指點迷津。

貼文一出，馬上造成熱烈迴響，網友紛紛留下「頂好」、「喜互惠」、「俗俗的賣」、「楓康」、「軍公教福利中心」等店，而呼聲最高的非「松青」莫屬。有內行網友指出，其實各地都有，只是沒有全國性的連鎖。在全聯出現之前就是各地的合作社、福利社各據山頭，直到全聯最後一統江湖，創造大全聯時代。「現在各個好地點都被全聯佔了，很難有第二。」

而事實上，鄉民呼聲最高的松青超市（MATSUSEI），成立於1986年，原隸屬於味全集團。2015被以4.5億元給全聯福利中心，同時，現在的全聯也是已前「軍公教福利中心」或「全聯社」的前身。

(中時電子報)