大陸封裝測試龍頭長電科技4月30日晚間公布，芯動技術公司（INNOSILICON TECHNOLOGY LTD）就其與長電科技簽約履行爭議事項向法院提告，索賠約人民幣（下同）1.74億元。對此，長電科技發聲明反擊，芯動公司此舉是典型的商業欺詐和訛詐行為。

界面新聞報導，芯動公司訴稱，其與長電科技於2018年3月簽訂委託晶片封裝設計及加工合約，長電科技向其提供晶片封裝服務，但由於封裝品質不合格，造成晶片不能正常使用，對其造成來料成本損失達1,415.13萬美元，被暫扣的晶片及庫存晶圓損失達1,286.41萬美元，損失共計2,500萬美元（約合1.74億元）。芯動公司據此向長電科技索賠。

新浪財經報導，長電科技5月1日在官方微信發聲明指出，芯動公司透過註冊於薩摩亞的極為複雜商業交易架構，自2017年起以虛假偽造商業文件非法騙取付款信用，繼而在其比特幣礦機產品遭遇崩跌的經營窘境下，捏造無端品質理由施壓長電科技，長期拒付高額未付貨款，是典型的商業欺詐和訛詐行為。

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