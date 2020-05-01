美股先是創下1987年以來最大單月漲幅後，道瓊指數上漲11.1％，標普500指數上漲12.7％，這是自第二次世界大戰以來，標普500指數第3大漲幅，然而，在各大科技股最新一季度財報不如市場預期，預料接下來業績仍會受到疫情衝擊，以及美國總統川普揚言以關稅制裁北京當局，轉移美國防疫失控的焦點。美股周五開盤走跌224.94 點，暫收24,120.78點，隨後跌勢擴大超過440點。標普500也跌約60點，那斯達克跌約180點。

亞馬遜在周四收盤後發布了第一季度業績，其利潤低於分析師的預測，並宣布將把第二季度的全部收入用於應對冠狀病毒的措施。股價在早盤交易中下跌了6％。

蘋果第二財季報告也拖累了指數。儘管蘋果的業績高於華爾街的下調預測，但該公司十年來首次隱瞞利潤預測的決定，使投資者有疑慮。蘋果股價在早盤交易中下跌約2％。

西德州中級原油持續了三天的上漲，週五上漲了8.7％，至每桶20.48美元。自4月20日暴跌至負價以來，大宗商品已經出現了廣泛的復甦，儘管生產商的收益報告詳細說明了石油市場動盪的持久影響。埃克森美孚週五宣布其32年來的首次季度虧損，警告冠狀病毒大流行將「前所未有的壓力」壓迫利潤率。

石油國際標準布蘭特原油週五上漲10％，至每桶27.88美元。

儘管週四下跌，但由於股價從3月下旬的低點飆升，4月仍是道指和標普500指數自1987年以來最好的月份。

(中時電子報)