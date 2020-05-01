新華社1日報導，武漢標誌性景區、國家5A級景區黃鶴樓，5月1日迎來重新開放後的首個小長假旅遊接待日。截至17時閉園，景區當天共接待遊客1595人，約為去年同期的3％。

報導稱，5月1日當天，武漢黃鶴樓景區出入口，遊客戴著口罩，三五成群，持健康碼「綠碼」，測量體溫後入園遊覽。和往年一樣，黃鶴樓一樓大廳外設置了等候區。由於遊客稀少，這裡也沒了往年遊客排長隊等候登樓的熱鬧景象。

在黃鶴樓前，大多數遊客戴口罩合影。有的則在合影前臨時取下口罩，拍完合影再戴上。「頭一次來看黃鶴樓，想留下微笑，留點美好回憶。」其中一位遊客說。

今年1月23日，為配合新冠肺炎疫情防控工作，黃鶴樓暫停對外開放。4月29日，黃鶴樓重新開放，僅開放非封閉區和半封閉區，全封閉區暫不開放。

按相關規定，黃鶴樓主樓瞬時接待量將不超過300人次，公園瞬時接待量將不超過3000人次，黃鶴樓景區日接待量將不超過5400人次。

去年「五一」假期首日，黃鶴樓日接待遊客超過4.8萬人。

新浪網報導，有人稱黃鶴樓為網紅景點，有人說這是武漢人都不來的地方，吐槽的話語無數，但凡是景點有令人心讓嚮往的優點，也會有令人不快的缺點，黃鶴樓雖是仿古建築，卻承載著武漢的文化和歷史，是武漢歷經多次磨難而屹立不倒的精神傳承，歷代名人留下來不朽的詩句，是中國古文化遺產。「對江樓閣參天立，全楚山河縮地來」。

(中時 )