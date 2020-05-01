比爾蓋茲接受CNN主播庫柏連線訪問

微軟公司創辦人比爾．蓋茲在接受CNN連線訪問時指出，亞洲國家對新冠病毒檢測和大規模追蹤接觸者的能力遠強於美國。美國問題在於沒有設定哪些人應該優先測試的規範、測試結果也太慢出爐，而且還有分富差距造成的不平等。

比爾．蓋茲在接受CNN主播庫柏(Anderson Cooper)連線時表示，美國進行大規模新冠病毒檢測和接觸者追蹤的能力，比起幾個亞洲國家要遜色許多。他舉韓國的例子表示，該國因為早期就側重於大規模測試、接觸者追蹤和社會隔離，從而在疫情防控上獲得普遍的讚譽。

據《商業內幕》報導，蓋茲在受訪時指出，美國現在每天測試約20萬人。但哈佛大學專家建議，若要在夏季重啟經濟活動，美國每天必須測試2000萬人口。，目前每天進行的測試數量要雖然多於疫情爆發初期，但新增的測試出現明顯的

貧富差距問題，有錢人可以做多次檢測，窮人社區使用檢測設施的機會則相對少了很多。

他說，美國不考慮有哪些人應該優先做病毒檢測，而且檢測結果要24小時以上、甚至數天才能獲得。如此一來感染者可能就在這幾天之內將病毒傳染給更多的人。

報導說，蓋茲多年來一直在警告可能發生疫病大流行的風險，他不久前曾表示，全球的公共衛生危機可能會在不到一年的時間內造成3000萬人死亡。他向英國《金融時報》表示，新冠病毒可能是「人們一生中可能經歷到最大的公共衛生事件」，這類型的病毒爆發可能會「每20年左右發生一次」。

目前蓋茲基金會已經投入數十億美元用於研究包括艾滋病在內的各種傳染疾病，基金會也為貧困社區捐出2.5億美元用於新冠病毒疫情防控。

外媒報導也指出，白宮冠狀病毒工作組成員福奇(Anthony Fauci)博士上周曾表示，美國每周可進行約150萬至200萬次新冠病毒檢測，未來還會持續增加。目前已有超過600萬例核酸檢測，確診人數超106萬。

(中時電子報)