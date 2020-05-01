演員陳家逵為參加《嘉義美術館國際短片競賽》，自導自演拍攝短片《九十分》，並在私人臉書號召願意參與的夥伴，包括好友蔡燦得、藍葦華、盧以恩、陳彥廷、陶維君、高詩婷等演員都主動報名，連導演黃克義也受邀獻出演出處女秀。

《九十分》中每一位演員都必須咬著奶嘴演戲，奶嘴象徵著教育體制的餵養；蔡燦得把奶嘴想像成一根煙、一支棒棒糖。藍葦華特地跟民視請假，拍完個人的戲份後再趕回劇組，不過排練時因為咬著奶嘴說一長串台詞，對手演員都聽不懂他在說什麼NG很多次，藍葦華笑說「咬著奶嘴講話，要把台詞說清楚，真的很困難。」

黃導第一次以演員身分演出，戲份就很吃重、台詞很多，只要稍稍一卡詞，就要求導演陳家逵再給一次機會，認真程度讓在場學生都相當敬佩，此外黃導無酬演出外，還自掏腰包請所有人喝飲料，

在英國主修影像表演的陳家逵除了演員的身分以外，其實身兼電台DJ，也在崇右影藝科技大學當老師，這次首度執導短片，總算是圓了多年的導演夢，陳家逵非常感謝這次協助拍攝的所有朋友，除了演員之外，連工作人員也都是無酬友情幫忙，崇右科大也免費出借場地，還派出多名學生協助，學校表示能讓學生多多參與專業團隊的執行拍攝，讓他們從中得到實戰經驗，為台灣培養未來優秀的工作人員是學校的教學宗旨。

(中時 )