明(2)日除清晨至上午中南部地區中層雲量稍增、偶有零星雨，各地大致為多雲時晴的天氣，午後嚴防北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象局已對臺南市及高雄市發布黃色高溫燈號，提醒民眾做好防曬工作。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天偏悶熱，一直到周一(4)都是吹南風到西南風，帶來的都是溫暖空氣，白天各地來到30度，西半部可達32至33度，要特別留意午後熱對流，屆時雲量範圍較廣，局部性短暫雨以北部、東半部及中南部山區為主。

氣象局針對明天臺南市、高雄市近山區或河谷地區發布高溫黃色燈號，明天將可能出現35至36高溫，建議減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，也要室內保持通風及涼爽。

下周日(3)、周一(4)主要是西南風，南部山區不容易有午後陣雨，不過東半部宜蘭、花蓮及北部山區有降雨機率，提醒民眾注意。

下周二(5)、周三(6)可能有鋒面，靠近台灣北部海域時北台灣雲量將偏厚，降雨機率大概30到40％左右，若鋒面屆時往南推移降雨機率將再增加，目前仍待觀察。

(中時 )