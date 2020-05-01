大園海邊出現一隻受傷海豚擱淺受困在岸邊逾4小時，再經過海巡署與各方單位的協助下，終於順利將海豚送往八斗子漁港鯨豚協會治療傷勢。

大園區1日下午2時35分時一隻海豚擱淺於潮音海風車岸邊，民眾發現後趕緊向海巡署北部分署第八岸巡隊報案。海巡隊接獲報案後，立即派遣第一機動巡邏站前往，發現這隻海豚不斷在海岸20公尺處邊徘徊，海巡人員緊跟在海豚一旁，嘗試要將海豚送回大海，但海豚仍持續徘徊。

接近下午3時，中華鯨豚協會到場確認海豚狀況，確認為保育類「糙齒海豚」，並發現海豚尾鰭處受傷需移送救治。海巡隊為避免海豚長時間曝曬陽光下，持續以水桶為海豚澆水直到下午6點多，接著由海管處生態保育科於下午6時50分時到場將海豚送往八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

第八岸巡隊提醒民眾，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺，可撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

(中時 )