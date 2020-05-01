華視、公視台語台《上奅台灣歌》這次帶來台語爵士風，邀請第21屆金曲獎客語最佳女歌手官靈芝，開場曲〈慢慢飛〉 氣勢滂沱的歌聲搭配薩可斯風，官靈芝表示，歌曲創作靈感是來自齊柏林導演《看見台灣》影片，感謝齊柏林導演真實呈現台灣的宏偉美景，藉由這首歌傳遞出台灣人的感動，官靈芝認為齊柏林導演是熱情之人，不該用悲哀曲子緬懷齊導演，應該搭配大樂隊才夠力量歌頌齊柏林導演偉大的精神。

官靈芝在節目中也獻唱送給「十元阿嬤」的溫暖歌曲〈十箍銀〉，官靈芝表示看到阿嬤在賣十元自助餐，讓辛苦的工人能夠吃飽的新聞，官靈芝開始有了把生活上碰到的溫馨感動的情愫放進音樂中，希望能創作出更多暖心動人的歌曲。

節目中官靈芝感性分享，曾在921地震親赴救災現場，用音樂為居民打氣，帶領民眾跳舞振奮人心，民眾感動落淚說：「從地震到現在，我從來沒笑過，感謝你的歌聲和舞蹈，這行為深深感動我們。」官靈芝表示永遠無法忘記當下內心深處的衝擊與感動，想把台灣的美好醞釀成台語專輯，用台灣話訴說愛的力量，官靈芝演唱自創曲〈係啥米人〉獻給救災英雄，扣人心弦的歌詞感動全場。

從歌唱選秀節目走紅的杜忻恬和郭忠祐，杜忻恬撩性十足的〈有夠貓〉，充滿魅力誘惑的曲調，讓店花Lulu自告奮勇表示非常想嘗試撩人曲風，不斷在節目上賣弄性感。杜忻恬經常開直播唱歌，甜美的外表和歌聲吸引大批忠實粉絲，杜忻恬笑說有段時間因要錄製專輯不常開直播，粉絲紛紛叫屈說沒聽到杜忻恬唱歌都會失眠，店長蕭煌奇用充滿愛意口吻說：「明天開始我也要做杜忻恬粉絲看她直播。」

官靈芝、杜忻恬和蕭煌奇分別輪番以客語、台語和華語版本，演唱電影《無間道》歌曲〈紡見的時間〉，用音樂打破語言隔閡。唱跳俱佳的郭忠祐，帶來新專輯《魚夢》，代表著在人生旅途中，尋找最初的夢想，郭忠祐透露在偶像蕭煌奇面前演唱格外興奮。更多精彩橋段和多首動聽歌曲，請鎖定每周日晚間九點，華視和公視台語台同步播出的《上奅台灣歌》。

《上奅台灣歌》官靈芝、蕭煌奇對唱。（華視提供）

官靈芝、杜忻恬上《上奅台灣歌》。（華視提供）

《上奅台灣歌》杜忻恬、郭忠祐皆自選秀節目出道。（華視提供）

唱跳俱佳的郭忠祐帶來新專輯《魚夢》。（華視提供）

《上奅台灣歌》杜忻恬演唱〈有夠貓〉，充滿魅力誘惑的曲調。（華視提供）

(中時 )