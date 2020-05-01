故事工廠作品《再見歌廳秀》由紀蔚然編劇、黃致凱執導，將台灣歌廳秀秀場搬上舞台，探討曾有的歌廳秀榮景，以及面臨轉型的新舊交替狀態。（故事工廠提供）

因疫情緣故，許多節目停演，但國家文藝獎得主紀蔚然編劇新作《再見歌廳秀》，今（1）日下午照舊在國家戲劇院彩排演出，現場僅有少數與會者和技術工作人員，台上的熱鬧歌廳秀與台下的空景，形成對比。紀蔚然表示，「歌廳秀回不去了，留下來的是民間在夾縫中求生存的創造力。」

歌廳秀曾是台灣人的生活娛樂場所，在1987年解嚴之前，台灣人在歌廳秀聽主持人說腥羶色笑話、聽禁歌、欣賞俊男美女，甚至有裸露演出，歌廳秀知名的表演者包括豬哥亮、張菲、廖峻、澎澎等，後來皆是電視娛樂圈藝人。

紀蔚然表示，歌廳秀火紅的年代，他正巧在國外求學、工作，沒趕上那樣的年代，為創作劇本，他從影音資料認識歌廳秀文化，「歌廳秀的表演形式很活潑、有趣，具有生命力，但可惜的是，在解嚴過後，台灣變得自由開放，但這樣的表演方式，反而消失了。 」

《再見歌廳秀》故事從1990年代歌廳秀面臨轉型談起，描述歌廳秀二代為求生存，試圖引進美國藍調，想在台語歌曲和西方流行文化中找到平衡，進而翻轉節目老套、總是開黃腔、裸露等表演方式，試圖開創新局。其中黑道介入歌廳秀經營，前來攪局的橋段，同樣出現在劇中。

紀蔚然表示，他在劇中呈現1990年代時期的台灣，「那是一種在本土與西化之間的文化撞擊，因此誕生了一些特別的作品，像是有首台語歌〈魚〉，是一首帶有西洋風格的台語歌，裡面還出現一段葡萄牙文，訴說對媽媽的思念。」

導演黃致凱表示，舞台設計由曾設計歌廳秀舞台的設計師曾蘇銘擔任，還原熱鬧的歌廳秀舞台風貌，此外，台上還有兩名樂師，會隨著演員的嘻笑怒罵做聲響效果配樂，就像在歌廳秀現場一樣。劇中可聽見如〈雪中紅〉、〈愛情恰恰〉、〈燒肉粽〉等台語歌曲。

黃致凱表示，劇中人面臨歌廳秀轉型的心境，可從一首以美國歌曲〈夜行火車到喬治亞〉（Midnight train to Georgia）的旋律加上台語歌詞聽出來，「夜行火車變成台語的末班車，歌詞提到：末班車要開了，要離開趁現在，為什麼不上車，你在等什麼？說明了劇中人在新舊交接的徬徨與心境。」《再見歌廳秀》因疫情延後演出，將於6月下旬起正式演出。

(中時 )