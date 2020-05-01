網路交友除了怕感情被騙，更要小心錢被榨光，一名女子因為缺錢，一步步掉進「殺豬盤」的陷阱裡，這名女子平常販售護膚產品，某天在社交平台上認識一名網友，原本以為是護膚產品的顧客，因此互相加微信，兩人越聊越投機，女子忍不住向對方吐露經濟有問題的煩惱。

這名網友向女子拍胸脯保證「這個好辦，交給我吧！我帶妳賺錢」，網友推薦一個名叫「華為控股」的投資平台，進去後只需要點擊圖片註冊，接著向網路客服提供的銀行帳號匯款，再透過類似炒股的形式來賺錢，一開始女子匯500元人民幣，隨後賺了100元，第二次開始有點信心，匯款3萬元，想不到賺了3千多人民幣。

這麼容易就賺到錢，女子開始相信這個投資平台，短短一個禮拜，女子分次在平台匯款共89.55萬元(約台幣380萬元)。結果大手筆投資不僅沒有賺錢，也無法將現金領出，以為是麻吉的網友也杳無音訊。類似手法的網路詐騙，大多會用戀愛交友方式釣魚，每天陪伴聊天、假裝是知己、心靈依靠，等到完全信任對方後，再引誘至詐騙網站，榨乾受害人金錢。

所謂「殺豬盤」有固定套路，依序為尋找目標、取得信任、慫恿投資、大量投入、無法提現，最後就是銷聲匿跡，警方提醒民眾，網路交友要保護自身隱私，別被花言巧語迷惑，「穩賺不賠、低成本、高回報」，都是投資謊言。

(中時電子報)