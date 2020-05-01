中新社1日報導，就近日有美國、英國及歐洲議會個別政治人物作出有關香港警方4月18日拘捕行動及其他保安事宜的指控，香港特區政府發言人1日表示，該等指控毫無根據，且嚴重干預香港事務，特區政府強烈反對此等極不負責任，並令人深切遺憾的言論。

發言人指出，自回歸以來，香港特區在一國兩制下一直保持繁榮穩定，並嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》）的規定，實行港人治港、高度自治。在《基本法》下，香港巿民享有廣泛的權利和自由。除《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，並在獨立的司法制度下更形鞏固。

發言人強調，特區政府一直尊重和保障人權和自由，任何關於香港的人權和自由受到蠶食的指控是毫無根據的。發言人說：「我們因此對個別外國政客要求特區政府撤銷對被捕人士的控罪極為反感。如果我們接受或被視作向這些無理要求屈服，我們不單有違公允和專業，更是偏離了法治精神這個香港的核心價值。」

發言人還指出，大陸國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）有權力和責任確保香港特區正確貫徹落實《基本法》和一國兩制，任何人指港澳辦和中聯辦的正當言論構成干預的說法，只會顯示他們對香港特區的憲制秩序及特區與中央的關係的無知。

中新社報導，港區全國政協委員、港府警務處前處長鄧竟成受訪時指出，香港警方的拘捕行動屬於依法執法，外國政客的批評毫無根據，是完全不公平的指控和干預。港府已反駁相關言論，身為香港市民，也要對此有所了解和關切，了解特區政府的根據和想法。

(中時 )