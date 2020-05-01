原PO說「我快被塑膠味燻死，又很難走，找不到洞在哪邊」。（圖/摘自爆怨公社）

台灣積極防範新冠肺炎疫情蔓延，各行各業祭出新招，有網友就表示自己搭到國道客運業者的防疫專車，在車上掛上滿滿透明的塑膠簾，希望能藉塑膠簾隔離乘客，但原PO認為此法反而讓搭車民眾寸步難行，他更打趣說連司機都希望乘客去客訴這一點，透過廣播說了一段超誠實發言，讓車上所有人全笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示自己搭客運時，坐到一台裝滿透明塑膠簾的車，她發現車內每個座位之間都用塑膠簾隔著，左右兩排的位置中間也同樣用塑膠簾隔開。眼前的這一幕讓原PO傻眼，她說「我快被塑膠味燻死，又很難走，找不到洞在哪邊」。

原PO爆料說司機甚至也用廣播搞笑的說「各位旅客不好意思，公司頭腦不知道在想什麼裝了塑膠簾，又不能拆，投訴請打客服專線0800…」，讓整車的乘客聽了都笑了。

照片一曝光後，許多網友看了也紛紛笑回應「好像水濂洞」、「我應該會先被塑膠味弄到窒息」、「好像藝術空間展覽」、「結果大家為了找缺口，手一直摸」、「確實戴好口罩作為比較實際吧」。

(中時電子報)