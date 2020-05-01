新華社1日報導，香港一名小學常識科教師歪曲史實，在網課上向學生稱鴉片戰爭的起因是「英國為消滅鴉片才發動戰爭」。香港各界對此嚴厲批評，特區政府教育局表示事件不能接受，將嚴肅處理。

報導稱，香港嗇色園主辦可立小學的這名教師歪曲鴉片戰爭的教學內容，被學生家長發現並舉報。該校校長吳樹東日前向學生家長發信表示，常識網課部分內容不正確，負責的老師也明白其講解的資料有誤，已即時重新整理有關材料。校方就事件向家長道歉。

特區政府教育局發言人表示，有關教學視頻在講述鴉片戰爭時內容明顯失實，如果屬於學校的教學，實在不能接受。教育局正作跟進，向有關學校瞭解，以查明事實。

發言人表示，學校應詳細了解教師的教學內容及其對相關知識的掌握，不能容許教師教授錯誤歷史事實。如有教師被證實有專業失德，教育局將根據《教育條例》嚴肅跟進。

香港教育工作者聯會主席黃錦良認為，該名教師的教學內容荒謬、顛倒黑白、誤導學生、不負責任，老師向學生灌輸錯誤知識，不但令學生不知道歷史真相，更令學生對國家有負面想法。

香港《大公報》評論指出，相關老師指鹿為馬，混淆是非。而類似的問題教材在香港並非個別。香港的孩子們從進入幼稚園開始就被灌輸錯誤觀念，小學時代的常識科早已被政治化，中學的通識科問題更嚴重，充滿似是而非、顛倒黑白的謬論。只要「黃（反對派）」老師和校長繼續把持校園，必然利用一切機會推銷政治偏見，因此必須從根本上消除「黃」師土壤，香港才能有穩定的希望。

(中時 )