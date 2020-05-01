台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》本周5月2日播出最新一集，邀請名模李懿和一行人到高雄進行「高捷挑戰賽」。李懿許久未來到節目，免不了被主持群挖苦，哈孝遠笑說原以為會請到高捷大哥，黃豪平笑說「高捷大哥比較貴，李懿是樸實女孩、也會搭捷運，找她很適合」，大夥畫重點笑說「所以李懿很便宜」。讓李懿聽了直呼：「主持人可以不要再抱怨來賓了好嗎！」

台視《綜藝3國智》深受觀眾喜愛，每集節目裡懲罰性橋段的cosplay也是一大看點。這次集結播出以來最令人印象深刻的幾個扮相，一開場便無差別要求大家抽籤並進行角色扮演，讓主持群和來賓重現經典。李懿將整臉畫上綠色顏料，cosplay成玩具兵，她一邊自己動手將臉塗成綠色，一邊擔心顏料吃進皮膚，哭喊：「太綠了吧！這樣回家會洗不掉耶！我來3國智這麼多次，這是第一次要角色扮演」，十分搞笑。

不過突如其來的要求，主持群顯得無法接受，各個苦著一張臉，哈孝遠激動表示：「有甚麼道理要所有人都cosplay？這特別企畫根本就不特別呀！」，張立東則是搞笑推測：「應該是租借道具的店家突然大特價，製作單位才找來這麼多服裝。」最慘的是納豆，他頂著一張白臉，忍不住抱怨：「這三天我已經扮了5次，卸妝卸到臉都發炎了」，哀怨的模樣讓人看了又心疼又好笑。更多精采內容敬請鎖定5月2日週六晚間8點台視《綜藝3國智》。

《綜藝3國智》本周邀請名模李懿和一行人到高雄進行「高捷挑戰賽」。（台視提供）

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