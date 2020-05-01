嘉義市議會第10屆第3次定期會1日正式開議，嘉義市長黃敏惠施政報告時表示，在議會、市府與市民的合作之下，嘉義市已經有許多美好的變化正在發生，今年受到嚴峻的疫情考驗，市府團隊不僅全力守護家園，更要化危機為轉機，帶動城市創新，將嘉義市打造成為「全齡共享、世代宜居」新都心。

黃敏惠說，今年年初以來，新冠病毒疫情造成全球超過20萬人死亡，為了守護市民健康，市府在除夕當日即成立疫情應變指揮中心，整合各項防疫機制，嚴密監控疫情，「防疫為重、紓困優先」，黃強調，除了對抗疫情的入侵和擴散，市府彙整、盤點中央與各方資訊和資源，全員行動幫助所有受到衝擊的產業，使民生經濟免於動盪，一起度過疫情難關，持續努力將疫情影響降到最低。

黃敏惠說，面臨當前的挑戰，更需要看見城市發展的轉機，公共衛生、社區照護、創新教育、宅經濟等新的機會，都因應而生，市府團隊要打造台灣西部新都心，扮演南彰化到北台南大生活圈進步的推手，因此更要思考在快速變動的時代中，如何系統化、有效率的帶動城市與周圍生活區域的創新。

黃敏惠近一步指出，能與時代接軌的城市，應該對青、中、老三代而言都是充滿著希望與活力，因此將設計思維導入城市治理，以解決老中青的生活問題為核心，來思考公共政策，創造「全齡共享、世代宜居」的新都心，因此市府將從「區域再造、美學設計、產業創生、社會應援」等四大策略同步推進與實踐，來實現全齡共享世代移居的願景

區域再造：以鐵路高架化計畫做為重要推力，將東、西兩區縫合起來，驅動區域再造，打造健康幸福城園區、嘉義大車站發展計畫、嘉義食農科技研發園區；更透過五環大建設來活化嘉義各個區域。

美學設計：透過文化新絲路串聯重要場館與景點，創造出未來新美學、新經濟的文化軸帶。並利用爭取到2021台灣設計展在嘉義市的契機，加速推動重大施政與美學提升計畫，於明年將成果向全台灣分享。

產業創生：挖掘嘉義市城市特色，發展產業與吸引人口移入

社會應援：繼續拓展完善的社會應援體制，照顧好上一代長者、下一代學童，創造更強的移居動力，並讓不同世代可以安心宜居。

黃敏惠特別在施政報告中以「全齡共享、世代宜居」願景紙雕來闡述市府努力的願景方向，這份手作感立體紙雕象徵人文、創意、溫度，展現過去畫都的人文底蘊，更是用具創意、溫度的方式來凝聚大家。

(中時 )