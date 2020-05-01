美國政策研究所（IPS）在「2020年億萬富豪致富之道」（Billionaire Bonanza 2020）報告裡指出過去1個半月內，美國金字塔頂端的超級富豪們財富合計增加逾4,060億美元。

雖然全球新冠肺炎疫情持續蔓延，但各國推出大規模救市措施讓全球股市大幅回升，標準普爾500指數在3月18日到4月29日之間累計上漲近23％而進入技術性牛市，令美國富豪身價水漲船高。

IPS在富比世年度富豪榜裡發現，美國超級富豪總財富今年初到3月18日止，因疫情衝擊從去年底3.1兆美元減少至約2.9兆美元，但隨著美股從3月中開始回升，美國富豪財富急速增加。

像全球最有錢的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）迄4月30日止淨財富約1,450億美元。即使疫情繼續肆虐，其財富卻仍然大增。因為美國執行嚴格封閉措施而刺激網購需求急增，亞馬遜股價因此創新高而讓其身價暴漲。

IPS指出美國身價逾10億美元的富豪人數，1990年有66人，總資產1,188億美元。但迄4月29日止已達630人，總資產約3.4兆美元。由於財富高度集中，IPS建議對這些金字塔頂端富豪額外課徵包含資本所得在內的10％所得稅。

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